Rumänische Renault-Tochter : Dacia Jogger bietet Platz für wenig Geld

Viel Platz für wenig Geld - so buhlt Dacia mit dem Jogger künftig um kinderreiche Familien und Freizeitsportler mit raumgreifenden Hobbys. Was bietet die Mischung aus Kombi, Van und SUV?

Während andere Marken ihre Vans zunehmend aussortieren, bringt die rumänische Renault-Tochter Dacia jetzt einen Siebensitzer in Stellung. Ab 13 990 Euro soll er noch in diesem Frühjahr in den Handel kommen, teilte der Hersteller mit. Innen gibt es faltbare Bankelemente in der zweiten und herausnehmbare Sitzen in der dritten Reihe. So ist er variabel un...

