Parfümeriekette : Douglas steigt in Online-Apotheken-Markt ein

Douglas will online bald nicht mehr nur Kosmetik und Parfüms vertreiben, sondern auch Arzneimittel. Die Parfümeriekette hat die niederländische Online-Apotheke Disapo gekauft.

Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas steigt in den Online-Apothekenmarkt ein. Mit dem Erwerb der niederländischen Online-Apotheke Disapo wolle sich Douglas ein neues Wachstumsfeld erschließen, sagte die Chefin der Parfümeriekette, Tina Müller, am Donnerstag in Düsseldorf. „Die Märkte für Schönheit und Gesundheit wachsen zunehmend zusammen. Mit d...

