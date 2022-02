Politik : FDP-Fraktionschef rechnet mit Änderungen bei Impfpflicht

Der nordrhein-westfälische FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche rechnet mit der Überarbeitung des Gesetzes zur Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal. „Da ist eine Dynamik entstanden, dass dieses Gesetz womöglich verändert wird“, sagte Rasche am Mittwoch im Radiosender WDR 5. „Da wird etwas passieren, es wird nicht so bleiben, wie es ist.“

Am Dienstag hatte CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann angekündigt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht trotz Zweifeln an der Praxistauglichkeit in NRW umgesetzt werde. Zuvor hatte Bayern eine Aussetzung des Vollzugs angekündigt. Auch die CDU nannte das von ihr im Bundestag vor einem Monat mitbeschlossene Gesetz derzeit kaum umsetzbar. Rasc...

