Stiftung Warentest : Feste Bodylotions pflegen mittelmäßig gut

Feste Bodylotions sind besser für die Umwelt, aber sie pflegen nicht so gut wie flüssige Produkte. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest nach einem Test von 15 Körpercremes für trockene Haut. Alle zwölf flüssigen Varianten pflegen den Angaben zufolge die Haut besser als die festen. Elf davon erhielten in der Gesamtwertung die Note „gut“ („test“-Ausgabe 4/2022).

Anders sieht das Ergebnis bei den drei festen Bodylotions im Test aus. Zwar stehen sie in Sachen Hautgefühl den flüssigen Cremes in nichts nach, so die Stiftung Warentest. Aber die Festen reichern die Haut weniger mit Feuchtigkeit an, lassen sich schlechter auftragen und verteilen und ziehen nicht so schnell ein wie die meisten flüssigen Produkte. Alle...

