Rückenmarkstimulation : Gelähmte können mit neuer Therapie kurze Strecken gehen

Treppen steigen, sogar schwimmen und Liegerad fahren: Das und weitere Bewegungsformen soll eine neue Therapie für Gelähmte möglich machen. Der Einsatz bei drei Betroffenen zeigt gute Ergebnisse - doch ob eine breite Verwendung bei Gelähmten möglich sein wird, ist noch unklar.

Nach vergleichsweise kurzem Training wieder stehen und kurze Strecken gehen können Querschnittsgelähmte dank einer neuen, experimentellen Therapie. Dabei gibt eine implantierte Folie mit 16 Elektroden kleine elektrische Impulse an Nervenbahnen ab, die zu Motorneuronen in der Wirbelsäule führen. Die Patienten konnten bereits am ersten Tag nach der Aktiv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.