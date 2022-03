Gesundheit-fitness : Gericht befragt Patientenmörder Högel weiter als Zeuge

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel wird am Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg weiter als Zeuge befragt. Der heute 45-Jährige sagt in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Am Dienstag war Högel bereits über mehrere Stunden vernommen worden. Er schilderte, warum und wie er seine Opfer tötete.

In den Krankenhäusern brachte der Deutsche von 2000 bis 2005 wehrlose Patienten um, indem er ihnen nicht verordnete Medikamente spritzte. Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zur lebenslanger Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg. Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ei...

