Schleswig-holstein : Gericht: Sammelstelle für Mülltonnen in Sackgasse rechtens

Anwohner einer Sackgasse können nach einer Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) verpflichtet werden, ihre Mülltonne zu einer Sammelstelle zu bringen. Ein Anspruch auf eine „individuelle Lösung“ zu Lasten anderer Verbraucher oder auf Aufrechterhaltung in der Vergangenheit praktizierter Müllentsorgung bestehe nicht, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte. Der 5. Senat habe darüber am Mittwoch in einem vorläufigen Rechtsschutzverfahren entschieden.

Im konkreten Fall hatte ein Anwohner im Kreis Pinneberg im August 2021 einen Eilantrag gegen die Verfügung des Kreises für eine Sammelstelle beim Verwaltungsgericht eingereicht. Er musste seine Mülltonne seit dem Sommer vergangenen Jahres 180 Meter weit zu einer Sammelstelle bringen. Die Berufsgenossenschaft Verkehr hatte festgestellt, dass der in der ...

