Politik : Hamburg kippt die 2G-Regelung im Einzelhandel

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg sinkt langsam, liegt aber immer noch bei annähernd 1900. Trotzdem kippt der Senat nun die 2G-Regel im Einzelhandel. Zum Shoppen muss man nicht mehr geimpft oder genesen sein, es reicht eine FFP2-Maske.

In Hamburg können von Samstag an auch wieder Menschen ohne eine Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis im Einzelhandel shoppen gehen. „Ab Samstag wird die 2G-Regelung im Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag im Anschluss an eine Senatssitzung. Für Ungeimpfte endet damit eine rund z...

