Politik : Hamburg lockert Corona-Regeln an Schulen ein bisschen

Die Corona-Auflagen an Hamburgs Schulen werden von Montag an etwas gelockert. „So wird zum Beispiel der Sportunterricht wieder ohne Einschränkungen erlaubt. Überdies sind jahrgangsübergreifende Kurse und jahrgangsübergreifende Schülerbegegnungen in der Schule wieder zulässig“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Es bleibe jedoch mindestens bis zu den Märzferien am 5. März bei der Maskenpflicht im Schulgebäude und bei den Corona-Tests drei Mal in der Woche. Auch werde weiter regelmäßig gelüftet und die Lüftungsgeräte in allen Unterrichtsräumen blieben in Betrieb.

Wie es nach den Märzferien weitergehe, ...

