Politik : Hamburg verzichtet auf Erhebung persönlicher Kontaktdaten

Wer künftig in Hamburg ins Restaurant oder zu einer Veranstaltung geht, braucht nicht mehr mit der Luca-App einchecken. Kontaktnachverfolgung findet aufgrund der hohen Fallzahlen ohnehin kaum mehr statt. Jetzt verzichtet die Stadt auch auf die Daten.

Hamburg will künftig auf die Erhebung persönlicher Daten zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen verzichten. Das habe der Senat am Dienstag beschlossen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Eindämmungsverordnung werde in den kommenden Tagen vorgenommen, so dass ab Samstag die Pflicht zur Erhebung pers...

