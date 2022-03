Kassenleistung : HPV-Impfung senkt auch bei Jungen das Krebsrisiko

Dass eine HPV-Impfung das Risiko für Gebärmutterhalskrebs senkt, wissen viele. Humane Papillomviren sind aber längst nicht nur für Frauen ein Thema.

Sie werden beim Geschlechtsverkehr übertragen und befallen Zellen der Haut und Schleimhäute: Humane Papillomviren (HPV) können Krebs und seine Vorstufen im Körper verursachen. Darauf macht der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) aufmerksam. Die Viren werden in erster Linie mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht. Allerdings können sie auch an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.