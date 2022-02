Politik : IHK Nord fordert Perspektive für Lockerungen

Die Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Industrie- und Handelskammern (IHK) appelliert vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch an die Politik, eine Perspektive für Lockerungen der Corona-Maßnahmen zu schaffen. „Von größter Wichtigkeit ist dabei die Schaffung eines einheitlichen Rahmens der norddeutschen Länder bei der Aufhebung von Beschränkungen wie der 2G-Plus-Regelung oder der Sperrstunde in der Gastronomie“, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag in Hamburg. Die IHK Nord wies hierbei auf die nahende Ostersaison hin.

Laut dem Vorsitzenden des IHK-Verbunds, Norbert Aust, sind das Gastgewerbe, die Freizeit- und Veranstaltungswirtschaft, die Sport- und Fitnessbranche und die Dienstleister durch die Corona-Maßnahmen schwer belastet. Zudem sei die Umsetzung von 2G plus, also des Zugangs nur für Geimpfte und Genesene mit einem negativen Corona-Test, sehr aufwendig. Die V...

