Panorama : Kämpfer plant wieder große Kieler Woche

Die Stadt Kiel plant in diesem Sommer wieder eine große Kieler Woche. „Geplant ist das Segel- und Sommerfestival im vollen Umfang“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Kieler Woche soll in diesem Sommer vom 18. bis 26. Juni stattfinden.

„Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren“, sagte Kämpfer. Die aktuellen Beschlüsse des Landes machten zuversichtlich, dass in der Stadt wieder mit vielen Gästen gefeiert werden könne. Kiel strebe eine einzigartige Entdeckungsreise mit besonderen Momenten, Begegnungen und Überraschungen an. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Dienst...

