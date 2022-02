Gesundheit-fitness : Kölner Rosenmontagswagen im Stadion und auf Plätzen

Corona macht erfinderisch, meint das Festkomitee Kölner Karneval. Ein Rosenmontagszug mit Hunderttausenden Besuchern an der Strecke ist zwar noch nicht möglich. Aber ein Fest im Stadion und die Ausstellung der beliebten Persiflagewagen auf Plätzen in der Innenstadt.

Die Persiflagewagen des Kölner Rosenmontagszugs sollen durch das Rheinenergie-Stadion fahren und anschließend an etlichen Plätzen der Domstadt für etwa 24 Stunden ausgestellt werden. Diesen an die Corona-Schutzmaßnahmen angepassten Plan für den Rosenmontag gab das Festkomitee Kölner Karneval am Samstag bekannt. Im Stadion könnten nach den derzeitigen V...

