Politik : Logistikzentrum hat über 100 Millionen Tests versandt

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) 109 Millionen Schnelltests versandt. Das teilte der Landesbetrieb bei einem Besuch von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) am Standort in Hann. Münden mit. „Für die Pandemiebekämpfung ist die Arbeit, die hier im Logistikzentrum geleistet wird, ungeheuer wichtig”, sagte Weil bei dem Rundgang am Dienstag.

Er lobte die Mitarbeiter für ihren Einsatz in den vergangenen zwei Jahren. Die Versorgung des Bundeslandes mit Gütern zur Pandemiebekämpfung laufe gut. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie stellt das LZN neben Corona-Tests auch Masken, Schutzbekleidung und andere Schutzmaterialien zur Verfügung. So wurden seit November 2021 unter anderem neun Millionen OP...

