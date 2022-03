„Öko-Test“ : Menstruationstassen meist ohne Schadstoffe

Menstruationstassen sind eine Alternative zu Tampons. Wer sich sorgt, mit der Tasse auch Schadstoffe in den Körper einzuführen, kann aufatmen. Fast alle Produkte schneiden im Test gut ab.

Während ein Tampon nach der Benutzung im Müll landet, lässt sich eine Menstruationstasse über Jahre nutzen. Die Tassen bestehen meist aus Silikon oder thermoplastischem Elastomer (TPE). Angst, sich so Schadstoffe in den Körper zu holen, muss man in aller Regel nicht haben, so das Fazit der Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 4/2022). Von 20 getesteten Men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.