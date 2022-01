Politik : Nach Demonstrationsverbot: Angespannte Lage in Rostock

Nach dem Verbot aller Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Rostock haben sich am Montagabend hauptsächlich in der Innenstadt mehrere Gruppen von Demonstranten gebildet. Eine Polizeisprecherin sprach von einen angespannten Lage. Mehrere Menschen seien in Gewahrsam genommen worden. Beobachter berichteten von Böllerwürfen und einer unübersichtlichen Situation.

Die Polizei teilte per Twitter mit, dass die Lange Straße in der Innenstadt gesperrt worden sei. In der Einkaufsstraße Kröpi sei eine größere Personengruppe gestoppt worden, die gegen das Verbot der Ersatzversammlungen verstoßen hatte. „Wir erteilen Platzverweise und leiten Bußgeldverfahren ein”, hieß es von der Polizei. Auch in anderen Stadtteilen hat...

