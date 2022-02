Politik : Nordosten: Wirtschaft bewertet Corona-Beschlüsse uneinig

In der Bund-Länder-Runde am Mittwoch wurde ein dreistufiger Lockerungsplan für die Corona-Maßnahmen vereinbart, auch sollen Hilfen weiter verfügbar sein. Nicht überall in der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns wird das als ausreichend betrachtet.

Wirtschaftsvertreter in Mecklenburg-Vorpommern bewerten das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz unterschiedlich. „Die Beschlüsse zu den Kurzarbeiterregelungen bleiben enttäuschend hinter den Beschlüssen der Wirtschaftsministerkonferenz und auch unserer Erwartungen zurück“, sagte Dehoga-Präsident Lars Schwarz am Mittwochabend. Hier müsse dringend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.