Politik : NRW-Inzidenz sinkt etwas auf 1508,1

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen den zweiten Tag in Folge leicht gesunken, befindet sich aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert für das Bundesland am Montagmorgen mit 1508,1 an. Am Sonntag hatte die Inzidenz noch bei 1524,5 gelegen und am Samstag bei 1537,5. Am Montag vor einer Woche waren es 1444,3 gewesen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen erwiesenermaßen infiziert haben.

Nach Angaben des RKI vom Montagmorgen kamen in NRW zuletzt 16.692 Meldungen zu Infektionen hinzu, das waren deutlich weniger als vor einer Woche (25.431). Zudem gab es sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, zumal Labore überlastet sind - das tatsächliche Infektionsgeschehen dürfte...

