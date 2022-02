Politik : Nur noch Maskenpflicht beim Shoppen: Erwartungen gedämpft

Mehr Freiheit beim Einkauf und größere Veranstaltungen mit mehr Publikum - seit Mittwoch sind im Norden einige Corona-Lockerungen in Kraft. Die 2G-Regel im Handel ist aufgehoben. Auch Singen im Chor macht wieder mehr Spaß.

Schleswig-Holstein geht in der Corona-Pandemie moderate Schritte in Richtung Normalität. Wer shoppen will, muss seit Mittwoch nur noch eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Ein Nachweis des Impf- oder Genesenen-Status ist im Handel nicht mehr nötig. Mit der Neufassung der Corona-Verordnung hat die Landesregierung das 2G-Modell wie angekündigt gestr...

