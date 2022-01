Abtreibungen : Polen: Ermittlungen nach Tod einer Schwangeren

Vermutlich wegen der strengen Abtreibungsgesetze im Land haben Ärzte in Polen offenbar einer schwangeren Frau lebensrettende Hilfe verweigert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Nach dem Tod einer Schwangeren in Polen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Abteilung für medizinische Kunstfehler ermittele gegen die drei Kliniken, in denen die 37-Jährige zuletzt behandelt worden war, teilte die Staatsanwaltschaft in Kattowitz am Donnerstag mit. Die Familie der dreifachen Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen die...

