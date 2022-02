Politik : Regierung informiert über weiteres Vorgehen in der Pandemie

Über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie informieren heute (10.00 Uhr) Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie mehrere Minister bei einer Pressekonferenz in Hannover. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf weitreichende Lockerungen in der Pandemie verständigt, etwa weniger Kontaktbeschränkungen oder mehr Zuschauer bei Veranstaltungen. Bislang ist etwa noch nicht klar, ab wann sich in Niedersachsen wieder mehr Geimpfte und Genesene treffen können. Weil stellte dafür kommende Woche Donnerstag in Aussicht - er betonte aber auch, dass sich dieser Schritt eventuell auch etwas früher umsetzen lasse.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.