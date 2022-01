Vorsicht nimmt ab : Resilienzforscherin: Gewöhnen uns an hohe Corona-Zahlen

Wer sich zwei Jahre zurück erinnert, weiß, wie groß die Gefahr schien, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland gemeldet wurden. Nun liegt die Inzidenz mancherorts über 1000, und viele Menschen zeigen ein eher sorgloses Verhalten. Wie ist der Widerspruch zu erklären?

Aus Sicht der Psychologin Donya Gilan gewöhnen sich viele Menschen an immer weiter in die Höhe schießende Inzidenzen und Neuinfektionen. „Es stellt sich so was wie eine Gewöhnung, Habituation, ein, so dass das dazu führen kann, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht nicht mehr so streng befolgt werden”, sagte Gilan vom Leibniz-Institut für Resilienzforsch...

