Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein in etwa stabil

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt seit einigen Tagen in etwa stabil. Sie lag am Donnerstag bei 908,0 - zwar war der Wert mit 897,8 tags zuvor niedriger, jedoch am Montag mit 918,9 höher angegeben worden, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die bundesweite Inzidenz - also die binnen einer Woche gemeldete Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Menschen - gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 1283,2 an. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Inzidenz für Schleswig-Holstein noch bei 1022,8 gelegen.

5290 registrierte Neuinfektionen kamen innerhalb eines Tages am Donnerstag in Schleswig-Holstein hinzu - tags zuvor waren es 5063 und vor einer Woche 5463. Es wurden 6 weitere Corona-Todesfälle gemeldet, womit die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 1990 stieg. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgeno...

