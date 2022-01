Warum Detox ein Mythos ist : So tun Sie Ihrer Leber auf natürliche Weise etwas Gutes

Den Körper entgiften, die Leber entschlacken: Detox liegt voll im Trend. Dabei ist eine Detox-Kur mit teuren Wundermitteln gar nicht notwendig. Wie Sie Ihrer Leber ganz natürlich etwas Gutes tun.

Die Leber ist eines der wichtigsten Organe im menschlichen Körper. Gemeinsam mit der Galle bildet sie unsere Stoffwechselzentrale. Die Leber filtert Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Blut und scheidet sie über Niere und Galle aus. Dabei verarbeitet sie unter anderem Medikamente, Alkohol, fettes Essen und Zucker. Dabei tut die Leber meist ein Leben lang eisern ihren Dienst. Wie das Wissensmagazin „Geo“ erklärt, ist das Organ äußerst robust und hat nicht einmal eigene Schmerzrezeptoren. So schmerzt es nicht ständig angesichts der vielen verarbeiteten Schadstoffe, andererseits bleiben Lebererkrankungen deshalb oft unbemerkt. Lebererkrankungen werden häufig erst spät entdeckt Laut der „Apotheken-Umschau“ leiden rund fünf Millionen Menschen in Deutschland an einer Lebererkrankung, doch nur etwa jede fünfte werde frühzeitig entdeckt. Die häufigste Form ist eine sogenannte Fettleber, die durch Überlastung des Organs entstehen kann. Denn die Leber hat heutzutage einiges zu bewältigen: Viele Menschen nehmen zu viel Fett, Zucker und Kohlenhydrate oder Alkohol und Nikotin zu sich. Sowohl ein übermäßiger Alkoholkonsum als auch Übergewicht, eine ungesunde Ernährung oder Krankheiten wie Diabetes Typ 2 oder Stoffwechselstörungen können zu einer Fettleber führen. Die Symptome sind recht unspezifisch: Appetitlosigkeit Müdigkeit und Schwächegefühl Blähungen und Völlegefühl Übelkeit oder Druckgefühl im Oberbauch Die Beschwerden entstehen meist dadurch, dass die Leber sich vergrößert und in der Folge auf die umliegenden Organe drückt. Ein Arzt kann eine Erkrankung anhand der Leberwerte im Blut oder durch einen Ultraschall erkennen. Warum Detox ein Mythos ist Müssen wir die Leber also besser regelmäßig „reinigen“? Die klare Antwort lautet: Nein. Detox-Kuren sind schon seit längerer Zeit en Vogue und versprechen eine Entgiftung des Körpers, bei der Schadstoffe oder „Schlacken“ aus den Organen herausgespült werden. Die Palette an Detox-Produkten ist schier unendlich, doch wie das Wissensmagazin „Quarks“ aufklärt, konnten bisher weder die Existenz sogenannter „Schlacken“ noch der Nutzen von Detox-Kuren von der Wissenschaft nachgewiesen werden. Eine Entgiftung des Körpers mithilfe von äußerlichen Maßnahmen ist auch gar nicht notwendig. Denn ein gesunder Körper reinigt sich ganz von selbst und scheidet unerwünschte Stoffe über Leber, Nieren, Darm, Haut und Atmung aus. Detox-Kuren sind außerdem alles andere als unumstritten: Die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)“ rät dazu, Detox-Diäten nicht ohne ärztliche Aufsicht durchzuführen. Allzu schnell könne es zu einem Nährstoffmangel kommen. Was Sie für Ihre Lebergesundheit tun können Sie müssen Ihre Leber also nicht detoxen, sondern lediglich gut behandeln, damit sie ihren Dienst verrichten kann. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, genügend Flüssigkeit und regelmäßige Bewegung. Trinken Sie Alkohol nur in Maßen und reduzieren Sie Zucker und ungesunde Fette. Eine ausgewogene Ernährung sollte laut der DGE möglichst abwechslungsreich und vollwertig sein und hauptsächlich aus pflanzlichen Nahrungsmitteln bestehen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Lebensmitteln, die die Leberaktivität und den Stoffwechsel anregen und so die natürliche Reinigung des Körpers unterstützen können. Laut „Geo“ gehören dazu: Knoblauch Artischocken Brokkoli Ingwer und Zitrone Rettich und Radieschen Bittere Salatsorten, zum Beispiel Chicorée oder Radicchio Grüner Tee Kurkuma Selbst bei einer Fettleber kann sich das Organ wieder selbstständig erholen, wenn fortan konsequent ein gesunder Lebensstil gepflegt wird. Der Verzicht auf Alkohol gehört hier unabdingbar dazu....

