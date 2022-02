Panorama : Spritsteuer in Polen gesenkt: Große Nachfrage in Vorpommern

Nach der drastischen Senkung der Treibstoffsteuer in Polen sind Diesel und Benzin dort deutlich billiger. Am Dienstag gab es an der Grenze in Vorpommern bereits deutlich mehr Tanktourismus.

Die starke Senkung der Mehrwertsteuer hat die Spritpreise in Polen seit Dienstag deutlich sinken lassen, was auch gleich zu mehr Verkehr in Vorpommern geführt hat. Wie der Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) Igor Weber am Dienstag sagte, haben die Beamten auf der Bundesstraße 104 und auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin deutlic...

