Politik : Staatskanzleichef kritisiert Vorpreschen bei Lockerungen

Der Chef der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), hat vor dem Start der Ministerpr√§sidentenkonferenz das Vorpreschen einzelner Bundesl√§nder bei Corona-Lockerungen kritisiert. Er nannte hier als Beispiel Bayern. вАЮLieber heute hart ringen und dann nachvollziehbare einheitliche Regeln haben. Das w√Љnschen sich doch die Menschen in ganz DeutschlandвАЬ, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter am Mittwoch. Dahlemann vertritt am Mittwochabend bei den Bund-L√§nder-Gespr√§chen die Ministerpr√§sidentin Manuela Schwesig (SPD), die sich einer Operation unterziehen muss und daher eine berufliche Pause eingelegt hat.

Am Dienstag hatte sich Dahlemann bereits im NDR zu den Positionen der Landesregierung f√Љr die anstehenden Gespr√§che ge√§u√Яert. Wie bereits bei den √Љberregionalen Sportveranstaltungen bereits geschehen, sei auch bei √Цffnungsschritten ein bundeseinheitliches Vorgehen das Ziel, sagte der SPD-Politiker. Die Frage sei, ob eine Verl√§ngerung des Infekti...

