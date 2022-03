Einreiseregeln : Touristen dürfen von April an wieder nach Neuseeland

Neuseeland hat sich in der Pandemie weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Nun öffnet sich das Land schrittweise wieder für internationale Einreisen. Von Mai an dürfen wieder deutsche Touristen kommen.

Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Schließung der Grenzen erlaubt Neuseeland vom 12. April an ersten Touristen wieder die Einreise. Den Anfang machen Besucher aus dem großen Nachbarland Australien, wie Premierministerin Jacinda Ardern in der Hauptstadt Wellington ankündigt. Von Mai an dürfen dann auch Urlauber aus Deutschland und anderen visabef...

