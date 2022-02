Wirtschaft : Verband hofft vor Saisonstart auf mehr Planungssicherheit

Angesichts der in der Politik diskutierten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im März gibt sich die Tourismuswirtschaft im Nordosten optimistisch. Sie appelliert jedoch an die Politik, vorauszuplanen.

Der Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern erwartet von der am Mittwoch anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz mehr Planungssicherheit für anstehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Aktuell erlebe man in der Branche einen gefühlten Lockdown, da es trotz der verhältnismäßig geringen Beschränkungen eine große Zurückhaltung der Kundinnen und Kunde...

