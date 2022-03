Einreise : Vietnam hebt Quarantäne für Reisende mit negativem Test auf

Die Tourismusindustrie in Vietnam liegt seit Beginn der Viruskrise komplett am Boden. Trotz steigender Omikron-Zahlen ist das Reisen in das beliebte Urlaubsland mit negativem PCR-Test wieder möglich.

Vietnam ermöglicht internationalen Touristen wieder die quarantänefreie Einreise. Als Voraussetzung sei entweder ein negativer PCR-Test, der bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein maximal 24 Stunden alter negativer Antigen-Schnelltest vorzuweisen, teilt das vietnamesische Gesundheitsministerium mit. Wer ohne anreist, müsse sich nach...

