Panorama : Wegen Preissenkung: Tank-und Einkaufstourismus zieht an

In Polen purzeln nach der Senkung der Spritsteuer derzeit die Preise. Am ersten Wochenende nach der Steuersenkung blieben lange Schlangen an den Zapfsäulen hinter der Grenze aber aus. Der Tankstellenverband befürchtet eine Pleitewelle für deutsche Betreiber.

Die Senkung der Mehrwertsteuer in Polen sorgt entlang der deutsch-polnischen Grenze derzeit für mehr Tank- und Einkaufstouristen. Der erwartete Ansturm auf die Zapfsäulen im Nachbarland wegen dort drastisch gesunkener Spritpreise am Wochenende blieb aber zunächst aus. Viele Menschen aus Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und auch Berliner war...

