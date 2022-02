Politik : Wüst informiert Landtag zweimal über Corona-Maßnahmen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) informiert den Landtag in der kommenden Woche gleich zweimal über den Corona-Kurs der Landesregierung. Einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) kommt das Plenum am Dienstag auf Antrag der Opposition von SPD und Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Wüst will das Parlament nach Angaben des Landtages dabei zum Thema „Vorausschauend und verantwortungsbewusst Öffnungsperspektivem für Nordrhein-Westfalen schaffen“ unterrichten.

Am Mittwoch berät dann die Bund-Länder-Runde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über Perspektiven möglicher bundesweiter Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einen Tag darauf werde Wüst, der aktuell MPK-Vorsitzender ist, die Abgeordneten erneut über den weiteren Kurs der Landesregierung unterrichten. Die Grünen hatten die Sondersitzung damit begründet, dass da...

