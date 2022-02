Politik : Zahl der Corona-Patienten in Kliniken sinkt leicht

Trotz weiter steigender Neuinfektionen ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Niedersachsens Krankenhäusern leicht gesunken. Die Hospitalisierungsinzidenz gab am Mittwoch leicht auf 8,5 nach - einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,6, wie das Land mitteilte. Er gibt an, wie viele Corona-Patienten binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner in den Kliniken aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg allerdings leicht von 4,7 Prozent auf 4,8 Prozent.

Landesweit wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch 15.964 bestätigte Neuinfektionen gezählt, die Zahl der Covid-19-Todesfälle nahm um 11 auf 7109 zu. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen kletterte auf 972,4 (Vortag: 949,9). Diese Maßzahl gibt an, wie viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Ta...

