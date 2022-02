Politik : Zahl der Klinikpatienten mit Corona steigt weiter

In niedersächsischen Krankenhäusern werden erneut mehr mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Samstag 9,5 nach 9,3 am Vortag, wie das Land Niedersachsen im Internet mitteilte. Der Wert beschreibt die Zahl der infizierten Patienten pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen, die binnen einer Woche neu in Kliniken aufgenommen wurden. Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 8,1.

Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg landesweit innerhalb eines Tages von 4,9 auf nun 5,2 Prozent. Vor einer Woche lag diese Zahl bei 5,4 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen gab die Landesregierung am Samstag mit 1101,6. Am Freitag lag dieser Wert noch bei 1050,7. Diese Zahl gibt an, wie viele Neuanste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.