Gesundheit : Zecken-Gefahr: Region als FSME-Risikogebiet eingestuft

Erstmals hat das RKI eine Region in Nordrhein-Westfalen auf die Liste der FSME-Risikogebiete gesetzt. In Solingen waren in jüngerer Zeit mehrere Menschen an der gefährlichen Hirnhautentzündung erkrankt, die durch Zecken übertragen wird.

Zecken-Alarm in Solingen: Wegen einer Ausbreitung der blutsaugenden Krabbeltiere besteht dort laut Experten eine erhöhte Gefahr, an der Hirnhautentzündung FSME zu erkranken. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Solingen jetzt als FSME-Risikogebiet eingestuft. Es sei das erste Mal, dass eine Region in Nordrhein-Westfalen als FSME-Risikogebiet ausgewiesen ...

