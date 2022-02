Winterspiele in Peking : Zweiter Corona-Fall beim deutschen Olympia-Team

Kurz vor der Eröffnung der Winterspiele vermeldet das deutsche Team einen weiteren Corona-Fall. Nun greifen die strikten Protokolle der Olympia-Organisatoren.

Das deutsche Olympia-Team in Peking hat seinen zweiten Corona-Fall. Eines der 85 Mitglieder der Mannschaft, die am Dienstag in China eingereist waren, sei positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Ob es sich um einen Sportler oder einen Betreuer handelt, wollte der DOSB zunächst nicht mitteilen. Alle übrigen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.