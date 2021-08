Blüten für den Garten : Diese Blumenzwiebeln können ab jetzt besorgt und gepflanzt werden

Wer jetzt Blumenzwiebeln in die Erde steckt, hat für die Blütenpracht des Frühjahres schon gesorgt. Wie wäre es, neben Klassikern wie Tulpe, Narzisse, und Krokus auch Ausgefalleneres wie Prärielilien zu pflanzen?

Schwerin | Die ersten Blüten des Jahres sind immer etwas ganz Besonderes. So schön sie für die farbhungrigen Augen von Garten-, Terrassen- und Balkonbesitzern sind, so wichtig sind sie für Insekten. Jetzt ist die Zeit, um Blumenzwiebeln zu besorgen und nach und nach in die Erde zu stecken. Zierlauch ist eine imposante Erscheinung im Staudenbeet. Zu den ...

