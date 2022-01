Tipps für Hobbygärtner : Gartenpflege im Januar: Diese Arbeiten stehen jetzt an

Der Januar eignet sich nicht nur prima zur Planung und Vorbereitung der kommenden Gartensaison, es gibt auch eine Reihe von Arbeiten, die im Winter für Hobbygärtner anstehen. Worauf Sie zu Jahresanfang achten sollten.

Berlin | Man könnte meinen, im Winter könnten sich Gartenbesitzer auf die faule Haut legen. Weit gefehlt! Denn auch in der kalten Jahreszeit will ein Garten gepflegt werden, damit er im kommenden Jahr wieder gesund und üppig ist. Es gibt also genügend Gründe, raus an die frische Luft zu gehen. Wir geben eine Reihe von Tipps, worauf Sie zu Jahresbeginn achten s...

