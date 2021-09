Kuchen, Kompott und Co. : Pflaumen und Zwetschgen: Die fünf besten Tipps für die Erntezeit

September ist Haupt-Erntezeit der heimischen Pflaumen. Doch was stellt man an mit den Mengen an Obst? Die besten Tipps, wie Sie Zwetschgen und Pflaumen haltbar machen, einfrieren oder zu Leckereien verarbeiten.

Berlin | Spätsommer ist Pflaumenzeit: Ob aus dem heimischen Garten, vom Obstbauern nebenan oder aus dem Supermarkt. Auf Kuchen, in Kompott oder im Rumtopf versüßen Pflaumen und Zwetschgen vielen den September. Zwischen den Obstsorten gibt es übrigens einen Unterschied: Die ovale Zwetschge ist eine Unterart der rundlichen Pflaume. Heißt: Jede Zwetschge ist e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.