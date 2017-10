Blütezeit : Amaryllis im Winter reichlich gießen

vergrößern 1 von 1 Foto: Pflanzenfreude.de 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 04:23 Uhr

Während ihrer Blütezeit brauchen Amaryllis etwas mehr Wasser. Deshalb sollte man sie von Dezember bis März regelmäßig gießen, rät das Blumenbüro in Essen.

Es reicht dafür jedoch, wenn die Pflanze einmal wöchentlich ungefähr eine Tasse Wasser bekommt - nur an sehr warmen Standorten braucht sie etwas mehr Flüssigkeit.

In ihrer Wachstumsphase von März bis August brauchen die Pflanzen dann wieder deutlich weniger Wasser. Von August bis November kann man sogar ganz auf das Gießen verzichten. Auch Dünger brauchen die anspruchslosen Pflanzen nicht, denn sie speichern alle wichtigen Nährstoffe in ihrer Zwiebel. Ihr Standort sollte hell und nicht allzu sonnig sein - so kann sich ihre sternförmige Blüte voll entfalten.