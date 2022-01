Gartentipps : Bestandsaufnahme im Garten: Welches Equipment brauche ich fürs Frühjahr?

Der Frühling naht. Bald haben Sie in Ihrem Garten wieder allerhand zu tun. Besitzen Sie für die Arbeiten auch alle nötigen Geräte? Wir zeigen Ihnen, was in Ihrem Schuppen nicht fehlen darf.

Ihr Garten hat den Winter, dank der richtigen Fürsorge, gut überstanden? Dann wird es nach den kalten Monaten Zeit, ihn auf Vordermann zu bringen, damit Sträucher, Pflanzen und Bäume in der Blütezeit voll erstrahlen können. Für die Gartenarbeit im Frühjahr benötigen Sie das richtige Equipment. Jetzt ist die ideale Zeit, im Schuppen eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Welche Geräte sind nicht mehr zu gebrauchen? Welche fehlen im Repertoire eventuell noch? Zum Glück ist bis zum Frühling noch ein bisschen Zeit - genug, um alle wichtigen Gartengeräte zusammenzusammeln. Bodenpflege als Grundlage Wenn Sie sich an einem trockenen Tag wieder hinaus in Ihren Garten wagen, passen Sie auf, nicht auf herumliegendem Laub auszurutschen. Dieses sollten Sie auf jeden Fall entfernen, um mit der Gartenpflege richtig durchstarten zu können. Hierfür benötigen Sie natürlich einen Rechen, für den darunter liegenden Rasen einen Rasenmäher. Schließlich ist dieser sicherlich den Winter über etwas gewuchert. Im Frühjahr ist auch die richtige Zeit, ihren Rasen zu vertikutieren, also die Grasnarben anzuritzen, damit Moos und andere Gewächse entfernt werden können. So erhalten die Graswurzeln deutlich mehr Sauerstoff und Ihr Rasen kann „atmen“. Schauen Sie doch mal in der Garage nach, ob Sie noch einen funktionstüchtigen Vertikutierer besitzen. Nicht nur der Rasen benötigt ausreichend Pflege, um zu gedeihen. Möchten Sie im Frühjahr Beete anlegen, sollten Sie rechtzeitig Geräte besorgen, die sich zum Umgraben des Bodens eignen. In jedem Fall ist ein Spaten vonnöten, um die Erde umzuwälzen. Das geht am besten, wenn es draußen nicht mehr friert. Darüber hinaus können Erdkralle, Grubber oder Spatengabel dabei helfen, die Erde für kommende Pflanzen aufzulockern. Den Rechen, den Sie ja bereits für Laubentfernung zur Hand genommen haben, können Sie im Nachhinein zum Glätten des Bodens nutzen. Heckenrückschnitt frühzeitig planen Hecken, Büsche und Sträucher im Garten müssen nach einem langen Winter vermutlich etwas zurechtgeschnitten, wenn nicht radikal gekürzt werden. So sieht Ihr Garten pünktlich zum Frühjahr gepflegt und ansehnlich aus. Den Rückschnitt von Gehölzen sollten Sie am besten bereits im Februar in Angriff nehmen, denn gesetzlich ist dies, bis auf wenige Ausnahmen, von März bis September nicht erlaubt. So können Vögel und andere Nisttiere geschützt werden. Sie sollten sich also frühzeitig einen Überblick verschaffen, ob Ast-, Garten- und Heckenscheren vorhanden sind. Je nachdem, welche Arbeiten Sie vornehmen möchten, könnte auch eine Kettensäge oder ein Häcksler nötig sein. Um abgeschnittene Zweige zu transportieren, brauchen Sie eine funktionsfähige Schubkarre oder ähnliches, mit der sie den Grünschnitt zur Annahmestelle bringen können, wenn Sie keinen Häcksler besitzen. Drehen Sie doch mit Ihrer Schubkarre eine Runde durch den Garten und schauen Sie, ob das Rad sich noch dreht und die Griffe stabil genug zum Festhalten sind. Regelmäßige Wässerungen gewährleisten Wenn Sie Ihren Garten ab dem Frühjahr wieder regelmäßig pflegen möchten, gehört dazu natürlich auch eine angemessene Bewässerung. Gerade Gartenschläuche weisen aber häufig kleine Löcher oder Risse auf, welche durch die Winterkälte entstehen. Lassen Sie einmal Wasser hindurchlaufen und prüfen Sie den Schlauch wie auch die Brause auf mögliche Schäden. Bei der Gelegenheit können Sie gleich prüfen, ob Wasserpumpe, Wasserrohre, Ventilrohr und Außenwasserhahn die kalten Tage gut überstanden haben. Falls das nicht der Fall ist, haben Sie jetzt noch genug Zeit, Mängel zu beheben oder sich nach einem neuen Schlauch umzusehen. Auch Rasensprenger oder Sprinkleranlagen sollten Sie überprüfen, bevor Sie diese dringend benötigen. Wichtig: Zubehör für die Gartenpflege Auch die kleineren Dinge, die Sie für die Gartenpflege benötigen, sollten Sie nicht außer Acht lassen. Wichtig sind zum Beispiel entsprechende Handschuhe, ohne Löcher oder Risse. Dabei ist es auch nicht verkehrt, vorsorglich ein Paar mehr davon in Reserve zu haben. So schützen Sie sich vor Verletzungen an Gartengeräten, Dornen und ähnlichem. Ebenso die ein oder andere Gießkanne sollte in Ihrem Bestand nicht fehlen. Oft merkt man erst zu spät, wenn diese aus diversen Löchern Wasser verlieren. Auch kleine Geräte wie Handjäter oder Fugenkratzer verrosten über den Winter häufig und müssen rechtzeitig zum Frühjahr ersetzt werden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.