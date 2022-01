Tipps für eine blühende Oase : Diese Dinge sollten Sie im Garten vor Frühlingsanfang erledigt haben

Der Frühling beginnt offiziell zwar erst am 20. März, doch für Gartenfreunde gibt es schon jetzt einiges tun. Welche Pflanzen können ausgesät werden? Was müssen Sie tun, damit Ihr Garten pünktlich zum Frühling blüht? Wir geben Ihnen einen Überblick.

von Jane Doe

21. Januar 2022, 14:47 Uhr

Im Winter gleichen viele Gärten einer brachliegenden Mondlandschaft. Bevor es also an die Arbeit geht, sollten Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen. Pflanzen, die den Winter nicht überstanden haben, können entfernt werden. Gleichzeitig sollten Sie prüfen, ob Ihr Gartenwerkzeug noch intakt ist. Dazu gehört beispielsweise das Schärfen und Säubern von Scheren und Schaufeln, aber auch, den Rasenmäher wieder startklar zu machen.

Staudenpflege

Nicht alle Pflanzen fallen der kalten Jahreszeit zum Opfer. Winterharte Stauden sind äußerst robust, dennoch muss auch hier mitunter nachgeholfen werden. Befreien Sie die Stauden von alten Stängeln und Halmen, putzen Sie die Beete aus und entfernen Sie altes Laub und Samenstände aus dem vorherigen Jahr. Ein kleiner Tipp: Wenn die Frostzeit vorbei ist, können Sie Spätsommer- und Herbstblüher - beispielsweise Astern oder Fette Henne - teilen, um die Vitalität der Stauden zu sichern.

imago images/imagebroker

Äste schneiden

Nicht nur Stauden wollen gepflegt werden. Auch Bäume, Sträucher und Hecken müssen gekürzt werden, um sie von alten Trieben zu befreien, damit neue nachwachsen können. Dabei gilt der Grundsatz: Je früher Sie mit dem Schneiden beginnen, desto eher tritt die Blütezeit der Gewächse ein. Ähnliches gilt für Apfel- und Birnenbäume. Hier sollten Sie im Februar zur Schere greifen. Dadurch wird ein übermäßiges Wachstum verhindert und gleichzeitig der Fruchtansatz gefördert. Beschneiden und entfernen Sie Konkurrenztriebe und überhängendes Fruchtholz.

imago images/Panthermedia

Beete umgraben und düngen

Falls nicht schon im Herbst geschehen, sollten Sie ton- oder lehmhaltige Böden in Ihrem Garten umgraben. Lockern Sie dazu die Erde auf, glätten Sie die Oberfläche mit einer Harke und lassen Sie den Boden danach einige Zeit ruhen. Wurden die Böden bereits zuvor genutzt, reicht es, die Oberflächen etwas aufzulockern. Wenn Sie bereits wissen, wo Sie was pflanzen wollen, können Sie die entsprechenden Bereiche mit Dünger in Form von Stickstoff und Mineralien versorgen. Dazu eignen sich Komposterde, Hornspäne oder Gesteinsmehl.

imago images/agefotostock

Aussaat

Bevor Sie mit der Aussaat beginnen, entfernen Sie Laub und Unkraut von den Böden und lockern Sie die Erdoberfläche etwas auf. Bereits im Februar können Sie einige Nutzgarten-Pflanzen aussäen. Dazu gehören auch Nachtschattengewächse wie Tomaten, Paprika und Chili. Darüber hinaus bieten sich Zwiebelpflanzen und Wurzelgemüse an. Achten Sie jedoch auf die richtigen Licht- und Temperaturbedingungen. Falls sich ein Wintereinbruch abzeichnen sollte, warten Sie lieber noch.

imago images/Cavan Images