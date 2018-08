Anspruchslose Zimmerpflanze : Efeutute im August noch mal düngen

Für Topfpflanzen-Freunde gehört das Düngen der grünen Schützlinge zum Alltag. Doch es gibt zahlreiche Pflanzen, bei denen häufiges Düngen eher schädlich wirkt - zum Beispiel die Efeutute.

01. August 2018, 12:40 Uhr

Die Efeutute braucht nicht unbedingt Dünger. Wer das Wachstum ihrer Blätter aber unterstützen will, kann der Zimmerpflanze im August noch alle 7 oder 14 Tage Nährstoffe geben, erläutert das Blumenbüro in Essen.

Allerdings raten die Experten dazu nur für die Zeit von März bis August. Die aus den Tropen stammende Pflanze kann unterschiedlich im Raum gehalten werden: Jüngere haben noch nicht so lange Triebe, sie können daher noch gut auf Tischen oder Kommoden stehen.

Mit der Zeit wachsen die Triebe stark an. Die Lianen können gekürzt werden, oder man gibt die Pflanze in eine Blumenampel, auf ein Fensterbrett oder im Topf auf ein Regal, so dass die Triebe herabhängen können. Alternativ lassen sie sich um einen Moosstab wickeln, damit sie in die Höhe wachsen.