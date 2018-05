Schatten-Liebhaberin : Große Sterndolde in feuchte Böden setzen

Gartenpflanzen für schattige Plätze im Garten gesucht? Die Große Sterndolde ist dafür gut gedeiht und sieht zudem schön aus.

von dpa

17. Mai 2018, 04:55 Uhr

Für den Garten gesucht wird eine besondere und langlebige Blume? Die Große Sterndolde (Astrantia major) könnte es sein.

Die Staude bildet faszinierende Blüten. Diese sind zwar nicht besonders groß, erinnern aber mit ihrem komplexen Aufbau an Sterne. Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) im Berlin empfiehlt die Große Sterndolde besonders für naturnahe Gärten. Hier bereichere sie auch schattige Plätze.

In der Natur liebt die Staude Bergwiesen und -wälder. Entsprechend freut sie sich auch im Garten über kalkhaltige, gern etwas feuchte Böden. An heißen Tagen empfiehlt der BDG einen beherzten Griff zur Gießkanne. Extra-Tipp: Die Große Sterndolde hält sich in der Vase gut.