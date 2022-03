Hecken, Büsche, Sträucher : Mehr Privatsphäre im Garten: Diese Pflanzen dienen als natürlicher Sichtschutz

Wer gerne im Garten entspannt, möchte dabei sicherlich nicht von neugierigen Nachbarn oder Fußgängern beobachtet werden. Ein natürlicher Sichtschutz kann dem entgegenwirken. Welche sechs Pflanzen sich dafür ideal eignen.

Gartenbesitzern bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, ungehinderte Blicke auf das Grundstück zu verhindern. Wer sich dabei statt mit Zäunen und Mauern lieber mit Pflanzen umgeben will, trägt zu einer natürlichen Umgebung bei und schafft Lebensräume wie auch Nahrungsquellen für die unterschiedlichsten Gartenbewohner. Welche fünf Pflanzen sich am b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.