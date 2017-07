Zu viel des Guten : Regenreiche Sommertage: Das müssen Hobbygärtner nun beachten

Da es in den letzen Wochen so viel geregnet hat, haben manche Pflanzen im heimischen Garten mit unangenehmen Folgen zu kämpfen. Was der Hobby-Gärtner gegen Pilzbefall oder gar Fäulnis tun kann.