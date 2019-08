Schatten und Kühle : So bleiben Sonnenblumen länger frisch

Sonnenblumen halten sich in der Vase länger, wenn es nicht zu warm ist. Pflanzenexperten geben auch einen besonderen Tipp für die Nacht.

von dpa

05. August 2019, 13:03 Uhr

Sonnenblumen mögen die Sonne nur, solange sie im Boden wachsen. In der Vase als Schnittblumen sollten sie dagegen schattig und leicht kühl stehen, damit sie länger erhalten bleiben.

Auch ein Platz ohne Zugluft ist ratsam, wie das Blumenbüro erläutert. Empfehlenswert ist es auch, Sonnenblumen im Strauß oder solo in der Vase nachts in den kühlen Keller oder Flur stellen und sie nur tagsüber im wärmeren Wohnraum zu lassen.

Sonnenblumen (Helianthus annuus) tragen das Sommergefühl buchstäblich im Namen. Sie bilden teils riesige Blüten. Das Blumenbüro schlägt vor, Sonnenblumen zum Beispiel mit Kamille und Wiesensträuchern zu einem Strauß zu arrangieren.

Besonders macht die Pflanzen vor allem, dass ihre Blüten dem Lauf der Sonne folgen. Die griechische Mythologie hat dieses Phänomen namens Heliotropismus aufgegriffen. Laut der antiken Erzählung verliebte sich einst die Nymphe Klytia in den Sonnengott Apollo. Aber er erwiderte ihre Liebe nicht und zog eine andere vor. Klytia verwandelte sich im Liebeskummer in eine Sonnenblume, die sich fortan immer sehnsüchtig in Richtung des Sonnenwagens von Apollo dreht. Daher gilt die Sonnenblume als Symbol der Liebe - auch heute noch.