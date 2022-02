Rispen-, Ball-, Bauern- oder Tellerhortensie? : So schneiden Sie Hortensien richtig: Zwei Gruppen unterscheiden

Wie und wann schneidet man Hortensien richtig zurück? Die Frage bewegt Gartenfreunde nach jedem Winter. Der Rückschnitt von Hortensien ist aber gar nicht schwer. Die eine Gruppe wird radikal zurückgeschnitten, bei der anderen darf man genau das nicht machen.

Die einen Hortensien blühen am sogenannten vorjährigen Holz, also an den Trieben des Vorjahres. Sie dürfen überhaupt nicht stark zurückgeschnitten werden. Die andere Gruppe Hortensien blüht am einjährigen Holz, also an den Zweigen, die sich im Frühjahr neu bilden. Diese Gruppe Hortensien wird stark zurückgeschnitten. Welche Hortensie gehört zu welcher ...

