DIY-Tipp : Vom Gerümpel zur Deko: Pflanzgefäße im Shabby Chic

Sie suchen neue Gartendekoration? Schauen Sie sich mal in Ihrem Keller um - so mancher alte, nicht mehr gebrauchte Alltagsgegenstand lässt sich zweckentfremden. Und das ist sogar trendig.

von dpa

27. April 2020, 10:56 Uhr

Sie haben die häusliche Isolation zum Ausmisten genutzt? Aber warum alles wegwerfen oder verkaufen? Alte Haushaltshelfer können zum Beispiel ein zweites Leben im Garten oder auf dem Balkon führen.

So raten die Kreativexperten der Zeitschrift «Living at home» (online) etwa dazu, ein altes Metall-Gemüsesieb zum Hängetopf umzufunktionieren. An den Griffen werden Schnüre zum Aufhängen angebracht. Das sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch praktisch: Durch die Sieblöcher des Siebs fließt überschüssiges Gießwasser ab.

Töpfe als Pflanzgefäße

Alternativ lassen sich alte Auflaufformen, ausgediente Dosen und Töpfe als Pflanzgefäße nutzen. Auch schön: geflochtene Weidenkörbe, in die man Pflanztöpfe stellt oder direkt bepflanzt mit einer leicht perforierten Folie als Einlage.

Ein alter Zinkeimer kann mit einer Unterlegscheibe an einer Wand befestigt als hübscher Halter für den Gartenschlauch taugen - dieser wird einfach um den Eimer gewickelt. Das Eimerinnere bietet zusätzlich Stauraum, etwa für Gartenhandschuhe.

Alte Zinkwanne wird zum Mini-Teich

Eine alte Zinkwanne kann zum Mini-Teich mit Pflanzen wie Wasserhyazinthe und Wassersalat werden, alternativ gibt man immer wieder schöne einzelne Blüten hinein.

Nicht mehr gebrauchte Flaschen werden zur Blumenvase - und das im Garten. Die Experten raten, sie auf dem Gartentisch, einem kleinen Mauervorsprung oder der Fensterbank zu verteilen. Manche Blume, die im prächtig blühenden Garten im Sommer optisch untergeht, wirke einzeln in der Vase auffälliger.