Vom Mut zu träumen

Irmgard R. aus der Südpfalz, die in diesem Jahr mit einer Gartenreisegruppe in meinem Garten war, schrieb mir dieser Tage eine Mail. Und beglückwünschte mich zu meinem Mut, meinen Traum verwirklicht zu haben. Ihre Zeilen haben Erinnerungen wach werden lassen. Wie ich darum gerungen habe, diesen Mut zu finden. Wie ich aufgrund einer Erkrankung durch „mein Tal der Tränen“ gehen musste. Wie ich durch die Hilfe von Familie und Freunden es geschafft habe, mich da raus zu buddeln. Nur Stückchen für Stückchen und oft begleitet von Zweifeln bin ich in das Heutige hinein gewachsen. Die Begegnung mit vielen gartenaffinen Menschen hat mir Kraft gegeben; gibt mir immer wieder Energie, das Alltägliche in Angriff zu nehmen. Das Wirken von Gartenmenschen in Vergangenheit und Gegenwart ist mir zum Beispiel geworden, an dem ich mich orientieren kann. Beim Nachdenken über die Zeilen von Frau R. fällt mir auch Staudenzüchter Karl Foerster ein, der aufgrund der familiären Herkunft seiner Mutter aus Schwerin seine ersten Lehrschritte in der Schlossgärtnerei unserer heutigen Landeshauptstadt unternommen hat. Karl Foerster also, dessen Gedanken durch seine Bücher und Zeitschriften der Nachwelt erhalten geblieben sind, hat einmal gesagt: Wer Träume verwirklichen will, muss wacher sein und tiefer träumen als andere! Diese Worte haben meinen Weg begleitet. Und sie sind immer wieder Ermutigung!

